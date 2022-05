"Anderlecht? Hij zou er heel goed passen en hij heeft wel dat RSCA-DNA in zich"

De competitie is nog niet ten einde in de Jupiler Pro League, maar er wordt al stevig gekeken richting volgend seizoen.

RSC Anderlecht zal richting volgend seizoen zeker wat offensieve krachten kunnen gebruiken. Rabbi Matondo van Cercle Brugge is een naam die vaak valt.

Hannes Van der Bruggen, speler van groenzwart, liet in de podcast MidMid zijn licht op de zaak schijnen. “Het is echt een speler waarvoor je naar het stadion komt. Hij is enorm explosief en zijn balbehandeling is enorm goed”, zegt Van der Bruggen.

Dat profiel kunnen ze bij Anderlecht heel goed gebruiken. “Hij zou er heel goed passen en hij heeft wel dat RSCA-DNA in zich, maar ik hoop dat hij bij Cercle blijft.”

Cercle Brugge kan de optie van 3,5 miljoen lichten, op de huurdeal met Schalke 04. De Duitsers betaalden destijds 9 miljoen euro voor hem aan Man City, waardoor zowel een deal met Cercle als met Schalke te duur lijkt voor paarswit.