Vorig weekend sterk ingevallen tegen Club, nu een basisplaats voor Delcroix? "Het was toch wel eens balen"

Na alweer een zware blessure hoopt Hannes Delcroix (en heel Anderlecht met hem) dat het nu allemaal achter de rug is. Mogelijk krijgt hij straks een basisplaats tegen Antwerp.

Na twee zware knieblessures volgde dit seizoen een adductorenletsel, dat hem maanden aan de kant hield. “Ik voel me weer topfit. Het was toch wel eens balen, vooral de periode met krukken. Maar zodra ik weer mocht wandelen ging de revalidatie sneller, vond ik", zegt hij in De Zondag. "Het hervallen na de tweede operatie was het zwaarst, omwille van de onzekerheid. Na een knieoperatie weet je waar je aan toe bent, hé. Je bent afgezonderd, mist de trainingen, de sfeer in de groep… Ik was blij dat mijn vriendin Marie-Ange mij goed opving wanneer ik thuiskwam.”

Delcroix is één van die voetballers die het een plaats kan geven. Hij is heel rustig en staat met beide voeten op de grond. “Dat komt in elk interview terug! Tja, ik ben altijd wel chill, sommigen zien het wel eens als nonchalant, op het veld. Maar dat was vroeger, ik liep soms ook wel wat trager. Maar dat is eenmaal een beetje mijn speelstijl. Ik had altijd wel een rustig karakter, dat zal ook wel te maken hebben met mijn opvoeding. Niet te veel show, werken om iets te bereiken. En het zal wel ook wel in mijn afkomst zitten.”