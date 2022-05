Bondsparket tilt zwaar aan de feiten na Club Brugge Antwerp

Na de 1-0 winst van Club Brugge tegen Antwerp gingen de poppen aan het dansen. Enkele bezoekende supporters geraakten in het thuisvak en er werden enkele klappen uitgedeeld. Het bondsparket vorderde vandaag zijn straf voor Antwerp.

Het Bondsparket haalt zwaar uit naar Antwerp: “Dergelijke feiten zijn onaanvaarbaar, en berokkenen ernstige imagoschade aan het Belgisch voetbal. Zulke ongeregeldheden horen niet thuis in Belgisch voetbal. Het is ook niet de eerste keer dat de Antwerpsupporters zo ver over de schreef gaan”, citeerde Het Nieuwsblad. Het Bondsparket vordert twee wedstrijden zonder bezoekende fans.

De advocaat van Antwerp, Jonathan Himpe nuanceerde de feiten en haalde verzachtende omstandigheden boven. Zo zouden er onvoldoende stewards zijn geweest, kon door een gebrekkige organisatie de politie niet tijdig de tribunes betreden en vooral werd er vanuit het vak van Club Brugge duchtig geprovoceerd richting van de meegereisde fans van Antwerp. Tot slot gaf hij aan dat de wedstrijd niet onderbroken of stopgezet is, hierdoor is de strafmaat niet van toepassing op deze incidenten.

De uitspraak volgt op 17 mei.