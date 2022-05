Antwerp eindigt 'maar' op plaats vier, Severeyns wijst naar Priske: "Geen enkele evolutie in het spel, integendeel"

Antwerp zal het seizoen afsluiten op de vierde plaats. Op basis van de eerste vier speeldagen van de play-offs mag de Great Old niet hoger mikken. Waar liep het fout voor stamnummer één? Cisse Severeyns legde met ons de vinger op de rood-witte wonde.

De voormalige aanvaller van Antwerp pikt nog steeds elke match mee en is nog erg begaan met zijn ex-club. “Die vierde plaats is voor mij de weergave van onze manier van voetballen, maar niet voor de intrinsieke kwaliteit die er in de kern schuilgaat. Ik blijf erbij dat Antwerp over verschillende jongens beschikt die het verschil kunnen maken.” Severeyns beseft dat er te veel transfers in het offensieve compartiment de hoge verwachtingen niet konden inlossen. “Balikwisha schreeuwde van de daken dat hij vijftien goals ging maken dit seizoen… Ik moet het nog zien. Ook Samatta bleef ver onder de verwachtingen. Iemand met zijn adelbrieven moet tot meer in staat zijn.”

"Nainggolan? Volgend jaar kan hij uitblinken"

Over Radja Nainggolan vloeide de voorbije maanden heel wat inkt. Il Ninja kreeg tot dusver geen constante in zijn prestaties en kon Antwerp te weinig op sleeptouw nemen. Severeyns beaamt dat, maar geeft Nainggolan het voordeel van de twijfel. “Dit seizoen is het gewoon te weinig en te wisselvallig voor een voetballer met die kwaliteiten. Hij moet in staat zijn om de ploeg te dragen en meer te brengen dan hij nu doet. Vergeet daarbij wel niet dat hij de voorbereiding heeft gemist, wat niet evident is. Ik maak me sterk dat Radja volgend jaar kan uitblinken bij Antwerp. Hij heeft een jaartje ervaring in de vreemde Belgische competitie en kan vanaf de eerste training aansluiten.”

Geen lijn in het spel

Toch is er meer aan de hand dan alleen maar enkele transfers die niet goed uitpakten. Volgens Severeyns is het grootste euvel het veldspel. Gedurende dit seizoen maakte Antwerp daarin geen vorderingen. “Er zit gewoonweg geen lijn in het spel. Veel jongens zijn zoekende en lijken niet te weten wat ze moeten doen. Als het goed draait, is een systeem niet belangrijk. Dan vind iedereen wel de vrije man en de ruimtes. Het is als het even wat minder gaat dat je moet kunnen terugvallen op een systeem. Een basis om op terug te vallen en het vertrouwen terug te vinden.”

Ook Leko kreeg in zijn beginperiode bakken kritiek, maar bij hem zag je progressie in het spel. Nu niet.

En daarvoor wordt in de richting van Brian Priske gekeken, die wellicht aan zijn laatste weken bij de Great Old bezig is. De sympathieke Deen deed op de Bosuil zijn naam als uitstekend people manager alle eer aan. Op tactisch vlak was het toch te vaak te onbeholpen, al werd hij daarbij niet geholpen door de vele nieuwkomers tijdens de zomermercato.

Cisse Severeyns: “Ik had echt meer verwacht van de trainer Brian Priske. Ivan Leko kreeg in zijn beginperiode ook bakken kritiek en had tijd nodig. Maar bij hem zag je van bij het begin bepaalde looplijnen en progressie. Dat is bij het Antwerp van dit seizoen niet het geval. Een trainer moet tijd krijgen en ik heb lang geloofd in Priske, maar eerlijk: Ik heb Antwerp geen evolutie zien maken dit seizoen, integendeel. Ik vond hen in het begin van het seizoen zelfs beter voetbal brengen.”