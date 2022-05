Top&Flop Club Brugge, Anderlechtjeugd en Gentse eerlijkheid vs tranen Union, Charleroi en de kalendercommissie

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Club kampioen(?) Er kan altijd over gediscussieerd worden naar het competitieformat toe en dergelijke, maar wie 6 op 6 pakt tegen de rechtstreekse concurrent in play-off 1 komt heel dichtbij de titel. Club Brugge teerde op een goede Mignolet en een prima De Ketelaere om opnieuw drie belangrijke punten te pakken en mogelijk dit weekend al een nieuwe prijs in de kast te mogen zetten. Anderlechtjeugd In de heenwedstrijd tegen Antwerp was er nog de lof (en de hattrick) van/voor Francis Amuzu, die heel wat indruk maakte. Een paar dagen later kunnen we al spreken van andere youngsters, deze keer met name Arnstad en (vooral) Kana. Het gaat goed in het Lotto Park. Gent neemt het serieus Niets meer hebben om voor te spelen en toch alles blijven geven, dat is wat AA Gent doet in play-off 2. Het siert ze. De basiself en de wisselspelers: iedereen blijft ervoor gaan om zoveel mogelijk punten te pakken. Nu nog matchen 58 en 59 van het seizoen ... FLOP Tranendal Union Tranendal Union Even leek Union door Nielsen alsnog op weg naar een gelijkmaker in Jan Breydel, maar het bleek ijdele hoop. Dat de late 1-1 werd afgekeurd en dat Union (opnieuw) eigenlijk voetballend niet de mindere was van Club Brugge? Dat steekt misschien zelfs meer dan 'gewoon' overklast te worden in een titelstrijd. Details maken het verschil. Charleroi Charleroi Charleroi had een plan voor dit seizoen en daar hoorde misschien wel Europees voetbal bij. Maar in play-off 2 toonde het eigenlijk nooit dat ze op de afspraak waren. Ook tegen Genk liep het twee keer mis, waardoor het een 7e of 8e plek wordt in de eindafrekening. Nog steeds niet slecht, maar toch ... Kalendercommissie Je moet er maar opkomen om speeldag 4 van de play-offs op een midweek te organiseren. De belangrijkste matchen van het jaar ... Zeker in Mechelen - vroeg en op een weekdag een match van play-off 2 - was het een mirakel dat er uberhaupt supporters konden komen. De 12e man heeft ook een kalender ...