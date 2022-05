Hoe een eindeseizoenstraining uitdraaide in een ramp voor Siebe Schrijvers: "Plots leek ik alsof ik een harde trap kreeg"

Het seizoen van OHL zit er al een tijdje op, maar Marc Brys hield zijn kern met trainingsarbeid en oefenwedstrijden nog een tijdlang in conditie. Uitgerekend in een van die trainingen liep het onlangs helemaal mis voor Siebe Schrijvers, een van de sterkhouders bij de fusieclub.

"Ik passeerde een verdediger en wilde versnellen. Op dat moment leek het alsof ik een harde trap om mijn kuit kreeg. Het deed enorm veel pijn. Na een kort onderzoek zeiden de kine's me dat ik naar het ziekenhuis moet. Toen stortte mijn wereld in en begon ik te wenen... van ontgoocheling", bekent Siebe Schrijvers in Het Belang van Limburg.

Een afgescheurde achillespees, luidde het zware verdict. Intussen ben ik geopereerd, binnen een paar weken mag ik erop steunen. Een maand later moet ik er volledig op kunnen staan."

Schrijvers, die een ontdekking was in een lagere rol op het middenveld, staat aan het begin van een lange revalidatie. "Ik moet een kruis maken over 2022 en mik op januari 2023. In principe moet ik volledig kunnen genezen, zonder snelheids- of krachtverlies. Ik ga me maximaal smijten. De specialisten zeggen dat deze blessure voor 97% malchance is. Ik kan mezelf niks verwijten", besluit Siebe Schrijvers.