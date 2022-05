Alle Europese tickets de deur uit: wie speelt welke ronde in welke Europese beker?

Club Brugge is kampioen, Union is zeker van de tweede plaats en Gent heeft play-off 2 naar zijn hand gezet. En dus zijn alle tickets verdeeld voor Europa. Wie, wat, wanneer?

Club Brugge verzekerde zich van de titel door te winnen op bezoek bij Antwerp en trekt zo naar de Champions League. Het speelt meteen in de groepsfase en kent op 25 augustus zijn drie tegenstanders.

Voor Union worden het twee voorrondes in de Champions League. Mogelijke tegenstanders zijn daarin onder meer Benfica, de Rangers, Dynamo Kiev en PSV, loting op 18 juli. Er is het opvangnet van de Europa League.

Antwerp als eerste aan de bak

In die Europa League treedt bekerwinnaar Gent aan in de play-offronde, met als opvangnet de Conference League. De Buffalo's zullen reekshoofd zijn, loting op 1 augustus.

Doordat Gent de beker won, is ook Antwerp al zeker van Europees voetbal als vierde in de competitie. Op 15 juni kennen ze hun eerste tegenstander in de tweede van vier voorrondes, die op 21 en 28 juli worden gespeeld. Anderlecht komt als derde in de derde voorronde terecht, loting op 18 juli.