'AA Gent krijgt concurrentie van Standard voor oude bekende, ook andere teams uit 1A roeren zich'

Anderlecht haalde Guillaume Gillet in huis voor de beloften in 1B en nu wil ook Gent uitpakken met een grote naam. Of zijn er kapers op de kust?

In de reglementen voor de beloftenteams in de nationale reeksen staat dat er een speler van boven de 30 mag worden toegevoegd aan de ploeg. De voorwaarde is dat hij geen deel mag uitmaken van de A-kern, maar dus wel voor wat extra ervaring kan zorgen. Standard, Gent, ... AA Gent zou daarbij zijn uitgekomen bij Christophe Lepoint, maar er zijn nu kapers op de kust. Volgens Sudpresse wil ook Standard hem inlijven. Bovendien zouden er ook nog andere voorstellen zijn voor de 37-jarige polyvalente speler, waardoner ook teams voor een project in 1A.