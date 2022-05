Vanhaezebrouck over Undav: "Heel beslissend, maar hij kon het niet aan in de play-offs"

Het Belgische voetbalseizoen is achter de rug en de prijzen zijn verdeeld. Deniz Undav werd Profvoetballer van het Jaar. Een terechte keuze?

Union SG kroonde zich dan wel niet tot landskampioen, maar Deniz Undav zag zijn geweldige seizoen bekroond met de award voor Profvoetballer van het Jaar.

"Hij was heel beslissend voor Union", aldus Hein Vanhaezebrouck daarover in Extra Time. "Hij was 39 keer betrokken in een doelpunt met een goal of assist."

39 keer beslissend

"Daarmee staat hij ver boven de rest. Maar: hij kon het niet aan in de play-offs. Hij kon de focus niet houden en was met vanalles bezig, terwijl je net op dat moment er moet staan."

"Hij moest meer bezig zijn met zijn match. Het is niet een keer, maar meerdere keren voorgevallen in de play-offs. Maar over een heel seizoen kan je niet naast hem kijken."