Hoe Noa Lang en Alfred Schreuder een tijdlang niet door dezelfde deur konden: "Geen vriendelijke dingen naar elkaar geroepen"

In Extra Time verklapte Alfred Schreuder onlangs hoe hij moest leren om met Noa Lang om te gaan. "Ik irriteerde hem en hij irriteerde mij", klonk het. In Het Laatste Nieuws doet Noa Lang zijn relaas van de samenwerking met Schreuder, die allerminst vlekkeloos verliep.

"Ik was heel blij dat Schreuder naar Brugge kwam, maar al snel had ik het gevoel dat hij mij gebruikte om een voorbeeld te stellen. We hebben echt ruzie gehad, man. Veel bonje, geen vriendelijke dingen naar elkaar geroepen."

Nadat Lang tegen Seraing gewisseld werd, liep de Nederlander linea recta naar de kleedkamer. Het antwoord van Schreuder liet een week op zich wachten. "Toen liet hij me van minuut 30 tot 80 warmlopen. Ik was er helemaal klaar mee. Ik stond op het punt hem een bericht te sturen dat het beter was dat hij tot het einde van het seizoen niet meer tegen me zou praten. Nu kan ik erom lachen, maar ik werd echt gek."

In de competitiewedstrijd tegen Union werd Lang door Schreuder tijdens de rust naar de kant gehaald. Ook dat viel Lang zwaar. "Tegen Union dan nog, op dat moment de eerste... Ik geloofde oprecht mijn oren niet... Het idee dat je Noa Lang tijdens de rust vervangt. De eerste dertig seconden heb ik niets gedaan, en toen ontplofte de bom."

Maar het moet gezegd: Schreuder en Lang werkten er intensief aan om hun vertroebelde relatie bij te schaven. Met succes. "We hebben het werkbaar gemaakt. Ik heb het Schreuder moeilijk gemaakt, maar hij mij ook. We hebben er allebei veel uit geleerd. We zijn als personen gebotst, maar voetbaltechnisch is hij echt een heel goeie trainer!"