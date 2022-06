'Club Brugge wil middenveld versterken met een van deze twee JPL-revelaties'

Club Brugge wil zich deze zomer gevoelig versterken. Het komt daarbij ook uit bij een aantal JPL-revelaties.

De interesse in een aantal middenvelders is niet nieuw, maar werd door Het Nieuwsblad wel nog een keertje in de spotlight gezet.

Dure vogels

Enerzijds is er Nielsen van Union, anderzijds is er Vinicius Souza die dit seizoen furore maakte op het middenveld van KV Mechelen.

Die laatste werd wel verhuurd aan Mechelen door Lommel, want de middenvelder is eigendom van de City Group. Beide spelers zouden tot wel acht miljoen euro kunnen kosten.