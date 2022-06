Van uitstel naar afstel? Op weg naar seizoen met drie dalers, vanaf '23-'24 1A met zestien ploegen

De leden van de Pro League kwamen donderdag samen in Leuven om het te hebben over het competitieformat. Initieel was het de bedoeling om een stemming door te voeren, maar dat werd op de lange baan geschoven. Al is het maar de vraag of er effectief nog een stemming zal gebeuren.

Philippe Bormans (Union) gaf na de bijeenkomst aan dat er meer dan waarschijnlijk geen nieuwe Algemene Vergadering van de Pro League zal plaatsvinden. Dat impliceert dat er dan ook niet gestemd kan worden over een eventueel nieuw competitieformat. In dat geval blijft alles zoals initieel gepland stond, wat betekent dat er volgend seizoen drie (van de achttien) teams zullen degraderen uit de Jupiler Pro League, waardoor er in het seizoen '23-'24 zestien ploegen zullen uitkomen in de hoogste klasse. Play-off 1 wordt vanaf dan gespeeld door zes ploegen (mét halvering van de punten), zoals we het kennen van voor de coronapandemie. Verder geraakte bekend dat het toetreden van de beloftenploegen in 1B (voorlopig) beperkt is tot één seizoen.