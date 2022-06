De grote broer is fier: Monaco stoeft met cijfers van Cercle Brugge afgelopen seizoen

Cercle Brugge kende een heel dubbel seizoen. Na een zeer mager begin nam het de vlucht vooruit met nieuwe trainer Dominik Thalhammer. Dat zagen ze bij Monaco ook en oh wat zijn ze fier.

Want Cercle Brugge is in handen van Ligue 1-club Monaco en dat heeft in België vaak voor de nodige wrijving gezorgd. Toen Yves Vanderhaeghe ontslagen werd na een overwinning snapte de Cercle-aanhang er niets meer van wat de bobo'is in Monaco deden. Maar uiteindelijk rendeerde het wel.

"Sinds hun return op het hoogste niveau heeft Cercle Brugge met 45 punten hun beste seizoen ooit gehad. Sinds de komst van Thalhammer pakte de club gemiddeld 1,78 punt per wedstrijd. Een ongelooflijke comeback waarbij ze van de 17e naar de 6e plaats gingen op een bepaald moment", klinkt het op de website van AS Monaco.

Special recognition to all the staff and group of players!



- Best season since 2011/12

- Youngest team in 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇪🇸🇧🇪🇳🇱🇵🇹

- Best pressing team in 🇧🇪

- Best physical output in 🇧🇪 and 2nd best in 🇪🇺(HSR)

- Best attacking set piece team in 🇧🇪

- Top 3 most mins to homegrown in 🇧🇪 https://t.co/vm6r0lkSgK May 1, 2022

En de data liegen er niet om bij Cercle. Aangezien alles om data draait in het huidige voetbal, halen ze bij Monaco maar wat graag enkele data aan om te tonen hoe goed de Belgische vereniging het wel niet doet: "Het jongste team in de top 10 Europese competities, de meeste pressing in België, de tweede beste fysieke output van Europa, de beste aanval op stilstaande fases in België..."

Het doet enkel de vraag rijzen. Tot wat is Cercle volgend jaar nog in staat?