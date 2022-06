'Anderlecht wil eigen talent terughalen en zo Beerschot en Lommel aftroeven'

Mardochee Nzita is nog maar 22 jaar jong. Na z'n opleiding bij Anderlecht vertrok de Belg naar Italië, waar hij nu weer in het oog springt van Belgische tweedeklassers. Al is er nu een nieuwe kaper op de kust.

Mardochee Nzita (22) speelt momenteel bij Pescara in de Serie C. De linksachter die opgeleid is bij Anderlecht speelde dit seizoen 27 wedstrijden in alle competities. Anderlecht Lommel en Beerschot toonden al interesse, maar nu zou ook Anderlecht zelf volgens Italiaanse bronnen zijn jeugdspeler willen terughalen. Op linksachter werd al gedacht aan Mercau en Sorinola, maar ook Nzita zou dus een optie kunnen zijn - al is het evengoed een optie dat hij in 1B bij de beloften wordt gestald.