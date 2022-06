Geen Charly Musonda meer bij Zulte Waregem, Leye geeft uitleg

Zulte Waregem speelde ook zijn tweede oefenwedstrijd zonder Charly Musonda Jr.

Musonda leek voor een contract bij Essevee te gaan, maar hij traint al enkele dagen niet meer mee en bleef ook afwezig op de eerste twee oefenwedstrijden.

“Het heeft niets te maken met oudere blessures of een nieuwe blessure”, zegt Mbaye Leye aan Het Nieuwsblad. “Het gaat om een familiaal probleem en we wisten dat hij niet de hele week zou kunnen komen. Normaal gezien sluit hij volgende week weer aan.”

Er zijn veel vraagtekens of hij wel de geschikte figuur is voor Essevee. “Het heeft geen zin om het te pushen. Charly is een vrije speler en als hij bij ons wil meetrainen om ritme op te doen, dan is hij altijd welkom. Als wij dan vinden dat hij fit oogt en hij wil blijven, dan kunnen we een akkoord proberen te vinden.”