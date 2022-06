'Anderlecht toont opnieuw interesse in topspits uit MLS, die ook op radar Club Brugge staat'

Al maanden staat hij op de radar van de Belgische topclubs. Of hij haalbaar is? Dat is een erg interessante vraag.

Valentin 'Taty' Castellanos is een 23-jarige Argentijnse aanvaller, die grote sier maakt bij New York City FC en daarmee heel wat gegadigden heeft wakker gemaakt. Vorig jaar was hij topschutter in de MLS, ook dit seizoen zit hij alweer aan 11 goals en 5 assists in 20 wedstrijden. Anderlecht wilde zich afgelopen winter graag versterken met een vlotscorende spits, sinds de lente heeft ook Club Brugge hem op de radar staan. Kapers op de kust Volgens La Página Millonaria staat Castellanos nu opnieuw/nog steeds in de nadrukkelijke interesse van paars-wit. Makkelijk wordt dat niet - Castellanos heeft een marktwaarde van twaalf miljoen euro. En er zijn ook kapers op de kust. Vanuit Nederland (Feyenoord toonde al interesse) is er een concreet bod binnengekomen.