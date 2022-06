Antwerp leent speler opnieuw uit, wanneer komt de definitieve doorbraak er?

Een nieuwe oplossing is er voor hem gevonden. Dat heeft zijn club Antwerp nu ook geofficialiseerd. En zo blijft het wachten op de échte doorbraak.

Frank Boya trekt naar STVV. De Kanaries huren hem van Royal Antwerp FC en bedongen ook een aankoopoptie.

Dat nieuws is inmiddels geofficialiseerd door stamnummer 1. En zo blijft het wachten op de definitieve doorbraak van de Kameroense middenvelder, als die er al ooit komt, bij een topclub.

De 25-jarige speler kwam via 1860 München vanuit Kameroen (Apejes FC Academy) in Europa terecht, waarna hij naar Moeskroen trok.

Daar liet hij meteen mooie dingen zien, waardoor het erop leek dat hij klaar was voor de doorbraak bij een topclub.

Wisselvallig

Antwerp kocht hem in 2020, maar bij The Great Old kon hij nooit doorbreken. Afgelopen seizoen werd hij daarop uitgeleend aan Zulte Waregem, waar hij ook eerder wisselvallig presteerde.

Ook dit seizoen zal het voor Boya niet makkelijk worden, gezien STVV niet aan de top van het klassement zal spelen. Aan de speler om te tonen dat hij deze keer niet mee ten onder gaat maar een echte leider kan zijn.

Dat kan hem ofwel een langer verblijf bij STVV opleveren, ofwel ervoor zorgen dat hij door de grote poort terug kan keren naar De Bosuil. Daar ligt hij nog tot 2024 onder contract.