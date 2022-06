Groot talent van Bayern München kiest voor Antwerp volgens de Duitse media

De Duitse media is zeker. Een heel groot talent van Bayern München zal binnenkort op De Bosuil neerstrijken.

Het Duitse Bild komt met een primeur naar buiten. Christopher Scott, 20 jaar, zal voor Antwerp kiezen. De Duitse jeugdinternational en basisspeler bij de tweede ploeg van Bayern München zal eerstdaags zijn handtekening zetten onder een contract bij Antwerp.

Bij Bayern München heeft hij nog een contract van één jaar, maar Scott wil zijn contract niet verlengen. Afgelopen seizoen kwam hij 24 keer uit voor de tweede ploeg en kwam daarin 7 maal tot scoren en gaf 6 assists. In Duitsland staat hij bekend als een heel groot talent. Hij is al sinds de U15 in elke Duits jeugdelftal aanwezig en is momenteel lid van de U20 van Duitsland.