Situatie Nielsen: hoe Union het ingewikkelder maakte dan nodig

De voorbije dagen is er al veel verschenen over Casper Nielsen. Elke dag lijkt er wel een nieuwe wending te komen in zijn transferdossier, maar... De speler wil zijn toekomst zelf in de hand houden en houdt alle aanbiedingen die via Union komen voorlopig in beraad.

Eerst en vooral: Nielsen is niet meer van plan om voor Union te spelen in de voorbereiding. Hij houdt zich fit in de zaal en op training en zijn fitheidwaarden steken nog steeds boven de rest uit. Hij is klaar moest er zich een ploeg naar zijn gading aanbieden. Maar hij is ontevreden met hoe Union het spel aan het spelen is. Het mandaat dat Mogi Bayat van de club kreeg, maakt hem niet blij gezien hij tevreden is over zijn eigen manager.

Dat er volgens HLN een akkoord is tussen Union en Gent klopt ook. De Buffalo's zijn voorlopig echter niet zijn eerste keuze. Club Brugge spreekt hem inderdaad meer aan, maar hij wacht ook op buitenlandse aanbiedingen. Eigenlijk draagt dat zelfs zijn voorkeur weg. Dat het een kwestie van tijd zou zijn dat Nantes, Gent of Udinese een aanbieding zouden doen, lag in de lijn van de verwachtingen bij hem en zijn entourage, gezien de betrokkenheid van Bayat.

Hij alleen wil beslissen

En dat stoort hem. Gezien zijn 28-jarige leeftijd wil hij op dit moment in zijn carrière de juiste keuze maken. Dat hij een bepaalde richting opgeduwd wordt door Union zal niet werken. Hij en hij alleen zal beslissen welke club hij kiest, klinkt het bij zijn entourage. En die beslissing moet niet in de komende dagen verwacht worden, want hij gaat er zijn tijd voor nemen.

Ook Antwerp en Anderlecht tonen nog steeds interesse trouwens. De club die hem het beste project kan voorleggen, zal de bovenhand halen. Hij hoopt zich in de komende maanden in het oog van de Deense bondscoach te spelen en zijn eerste groot toernooi te mogen meemaken in Qatar. Zijn prestaties bij Union bezorgden hem een selectie, maar hij mocht zijn debuut nog niet maken. Allemaal afwegingen die zullen in rekening gebracht worden bij de keuze van zijn volgende ploeg.