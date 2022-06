Sinan Bolat met prikje richting Gent en Vanhaezebrouck: "Wie veel praat, doet dat meestal omdat hij weet dat hij verkeerd zit"

De voorbije maanden was het vooral bankzitten voor Sinan Bolat bij AA Gent, ondertussen heeft hij met Westerlo een nieuwe werkgever te strikken.

Sinan Bolat kon afgelopen winter naar Turkije, maar de deal sprong af en Bolat werd prompt ook naar de bank verwezen bij Gent.

"De interesse was er wel degelijk. Ik heb toen nooit gezegd dat ik per se weg wilde en zeker niet dat ik naar Turkije wilde, maar ik snap dat de mensen dat denken", aldus Bolat daarover in Het Nieuwsblad.

Veel gezegd

"Ik snap dat er lacherig over gedaan werd en dat ik zo volgens sommigen een beter contract wilde versieren, maar dat klopt niet. Van Gent uit is er veel over mij gezegd."

"Maar wie veel praat, doet dat meestal omdat hij weet dat hij verkeerd zit en om mensen van zijn gelijk te proberen overtuigen. Revanche nemen? Zo sta ik niet in het leven. Op een dag kom ik wel eens uitgebreid terug op het verhaal."