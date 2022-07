OHL, Standard en KV Mechelen staan te dringen voor IJslandse international

OH Leuven, Standard en KV Mechelen hebben allemaal interesse in de IJslandse international Jon Dagur Thorsteinsson. Maar ook enkele buitenlandse clubs staan in de rij voor de 23-jarige winger.

Volgens GvA volgen ook Lecce en het Nederlandse RKC de buitenspeler. Hij zou echter voor een avontuur in België willen kiezen. OHL is het meest concreet en bij Malinwa zou hij de opvolger van Nikola Storm kunnen worden. Die staat nog steeds in de belangstelling van het Turkse Basaksehir.

Thorsteinsson, die een deel van zijn jeugdopleiding genoot bij het Engelse ­Fulham, valt gratis op te pikken omdat zijn contract bij Aarhus is afgelopen. In de Deense Superliga was Thorsteinsson de voorbije drie seizoenen goed voor twintig doelpunten en ­dertien assists. Voor de IJslandse nationale ploeg zit hij aan vier doelpunten in 21 interlands.