Waarom transfersoap Casper Nielsen zo lastig is? 'Uitspraken Verhaeghe bemoeilijken zaak'

Terwijl we richting het buitenland al maanden spreken over Noa Lang en Charles De Ketelaere, lijkt binnen de Jupiler Pro League de zaak 'Casper Nielsen' dé soap te gaan worden van de zomer.

Casper Nielsen speelde de pannen van het dak met promovendus Union en lijkt dan ook klaar voor een toptransfer.

Buitenlandse teams toonden interesse, net als ex-coach Mazzu en Anderlecht, Antwerp en Gent - waarmee ondertussen op clubniveau een akkoord is met dank aan Mogi Bayat.

Bayat, Verhaeghe, ...

De tussenkomst van Bayat om de deal te proberen regelen is in Brugge niet meteen in goede aarde gevallen.

Toch zijn volgens Sport/Voetbalmagazine de banden tussen beide ploegen al sinds einde vorig jaar verzuurd. In de titelstrijd was de trip naar Brugge niet naar de zinnen van het bestuur van de Brusselaars en de uitspraken van Bart Verhaeghe meteen na de titel over de link met Brighton heeft ook olie op het vuur gegooid.