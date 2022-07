Vorig jaar 'Coach van het Jaar' in Tanzania, nu bij drie genomineerden in Marokko: Belgische coach levert topwerk in Afrika

Het wordt soms wat te weinig belicht, maar met Sven Vandenbroeck hebben we een Belgische coach die in Afrika fantastisch werk verricht. Hij is dan ook genommineerd voor de titel van coach van het jaar in Afrika.

Vandenbroeck pakte vorig jaar de titel met Simba FC in de Tanzaniaanse competitie en werd daar reeds verkozen tot coach van het jaar. Nu kan die eer hem weer ten deel vallen in de Marokkaanse competitie. Met FAR Rabat pakte hij immers de beker. De club eindigde ook derde in de competitie na Wydad AC en Raja Casablanca.

Als assistent van Hugo Broos behaalde hij ook al winst in de Afrika Cup. Vandenbroeck was deze zomer even in beeld bij KV Mechelen en ook Union dacht aan hem na het vertrek van Felice Mazzu, maar uiteindelijk kwam een terugkeer naar België er nog niet van.

Eind juli worden de individuele prijzen in Marokko uitgedeeld. Hoalid Regragui van kampioen Wydad is de topfavoriet, maar bij de drie genomineerden zijn, is al bijzonder knap. "Regragui heeft de titel en de Afrikaanse Champions League gewonnen, dan ben je sowieso topfavoriet", vertelt Vandenbroeck in een reactie.

En hoe zit het met Vandenbroeck zelf na zes jaar op het Afrikaanse contintent. Nog geen zin om terug te keren? "Toch wel, ik hoop dat er eens een ploeg komt aankloppen."