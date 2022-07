Antwerp kan sterkhouder straks nog zien vertrekken: "Ik kan niet garanderen dat ik blijf"

Antwerp moet nog vrezen voor een vertrek van zijn doelman. Jean Butez speelde een heel sterk vorig seizoen en dat is de buitenlandse clubs niet ontgaan. De 27-jarige Fransman houdt dan ook al zijn opties open.

Butez werd in 2020 van Moeskroen overgenomen voor een miljoen. Eerst had hij bij The Great Old nog heel wat concurrentie, maar hij speelde zich in doel en beloonde dat met sterke prestaties. Intussen staat hij bij verschillende buitenlandse clubs op het lijstje, maar zijn er nog geen concrete onderhandelingen.

"Op dit moment zit ik bij Antwerp. Na mijn goede seizoen is er belangstelling, maar ik laat de club en mijn makelaar werken. We hebben correcte afspraken gemaakt. Of ik kan garanderen dat ik blijf? Neen, dat kan ik niet", zegt hij in Het Nieuwsblad.