Een nieuwe dag, geen nieuwe training: De Ketelaere speelt het hard, deal is rond

De deal tussen Club Brugge en AC Milan over Charles De Ketelaere komt alsmaar dichter. De Ketelaere speelt het in ieder geval heel hard.

Ook op de vrijdagtraining in het Basecamp van Club Brugge in Knokke-Heist is er geen spoor van Charles De Ketelaere.

Afwezig

Hij was ook donderdag al niet aanwezig op het trainingscomplex van Club Brugge en zou zaterdag in Milaan verwacht worden.

Er is nog steeds geen deal tussen AC Milan en Club Brugge, maar CDK speelt het dus hard momenteel en volgens Italiaanse media zou er wél al een deal zijn. Dit weekend zal hij hoogstwaarschijnlijk niet meespelen bij Club Brugge gezien de trainingen die hij miste.