Onfortuinlijke Luca Oyen vrijdagochtend onder het mes

Racing Genk ging op de openingsspeeldag in de slotminuut onderuit bij Club Brugge (3-2). Veel erger dan die nederlaag was het uitvallen van Luca Oyen. De stijlrijke aanvaller van Genk liep een zware knieblessure op.

Een dag na de wedstrijd viel het zware verdict: scheur van de voorste kruisband van de linkerknie. Vrijdag werd Luca Oyen al met succes geopereerd door dokter Johan Bellemans en zijn team.

De 19-jarige jeugdinternational kan weldra beginnen aan zijn revalidatie. Oyen komt dit kalenderjaar zeker niet meer in actie bij Racing Genk. Mogelijk zal de jonge aanvaller klaargestoomd worden voor de play-offs.

Racing Genk ontvangt zondagmiddag Standard in de Cegeka Arena. Met Oyen en Onuachu in de lappenmand en Junya Ito die op vertrekken staat, is de spoeling voorin erg dun geworden voor Wouter Vrancken. Op Bondonda en Ugbo wordt niet meer gerekend.