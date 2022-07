Beerschot op zoek naar extra ademruimte en die moet van AA Gent komen

Voorzitter Francis Vrancken is blij dat de spelerskern van Beerschot afgeslankt werd, al is er nog versterking op komst.

In vergelijking met vorig seizoen heeft Beerschot een pak minder spelers onder contract. “De kern van vorig jaar was te breed, onze coach wil geen selectie van dertig spelers. Op die manier zullen we ook de jeugd meer kansen kunnen geven”, zegt voorzitter Vrancken aan Gazet van Antwerpen.

Toch moet er nog volk bij komen. Zo wil de club zeker twee extra aanvallers aantrekken, maar ook voor de verdediging is nog extra mankracht nodig. Al moet het daarvoor ook over de nodige fondsen beschikken. Daarvoor kijkt Beerschot vooral in de richting van AA Gent. Een vertrek van Tarik Tissoudali zou Beerschot nog een stevige duit kunnen opleveren.

Beerschot heeft immers recht op een doorverkooppercentage als Tissoudali door AA Gent verkocht wordt. Hoeveel dat percentage is, is officieel niet bekendgemaakt, maar het zou de club in ieder geval wat meer ademruimte geven.