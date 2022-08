Vandenbempt hard voor Club Brugge: "De verdediging is ronduit een verschrikking"

Club Brugge ging dit seizoen over de concurrentie lopen. Sommigen beweerden zelfs dat ze geen match gingen verliezen. Maar na 4 op 9 is het duidelijk dat Carl Hoefkens nog heel wat werk heeft.

Een verlies tegen Eupen en een gelijkspel tegen Zulte Waregem, daar hadden ze in Brugge niet op gerekend. "Niet op dreef is nog heel zacht uitgedrukt. Het had ook minder kunnen zijn dan die 4 op 9. Zulte Waregem heeft het punt ook niet gestolen op basis van de hele wedstrijd", analyseert Peter Vandenbempt bij Sporza.

"Als nu al drie wedstrijden op rij je doelman met voorsprong je beste speler is - zelfs tegen Eupen en Zulte Waregem - dan is dat bedenkelijk voor een ploeg die zoveel ambieert en zoveel investeert. Behalve Mignolet kan eigenlijk alleen Skov Olsen tevreden zijn over zijn seizoensbegin. Hans Vanaken, de draaischijf van Club Brugge, is nog niet op dreef."

Maar het is achteraan dat het schoentje wel heel hard wringt. "Vooral defensief is het ronduit een verschrikking, individueel en collectief. Zelfs mannen op wie je kan bouwen, zoals vorig jaar Mata en Mechele, zijn niet op niveau. Otasowi en Hendry zijn niet goed genoeg."