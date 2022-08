Vrancken heeft "plannetje" voor zijn twee overgebleven spitsen

Na het vertrek van Cyriel Dessers heeft Wouter Vrancken nog twee diepe spitsen: Paul Onuachu en Andras Nemeth. Wie van de twee neemt zondat bij Zulte Waregem de plaats van Dessers in?

Wouter Vrancken wou Mbaye Leye wel nog niet wijzer maken door een naam te zeggen. “We beschikken met Paul Onuachu over een ervaren topspits, die al enkele jaren scoort aan de lopende band, maar nog niet 100 procent fit is. Dat kan onmogelijk na één volle trainingsweek. Voor hem geldt wat ik na AEK Athene nog heb gezegd over Ito en Dessers, die puur fysiek nog niet alles konden brengen wat er op hun posities van een speler wordt verwacht", zegt Vrancken in HBvL.

"Maar je moet natuurlijk ook spelen om dat ritme op te doen. Mentaal zie ik geen probleem bij Paul, die hard werkt op training. Natuurlijk zal hij nog steeds openstaan voor een toptransfer. Maar als de kans niet komt, zal hij vol voor Genk blijven gaan. Het is niet zo dat het hem voortdurend bezighoudt.”

“Tegelijkertijd beschikken we met Andras Nemeth over een jong toptalent, die topfit is maar iets minder ervaring heeft. Die doe je ook op door te spelen. We hebben met hen een plannetje klaar, dat het beste moet brengen voor de ploeg."