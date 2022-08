Mike Trésor herleeft onder Wouter Vrancken: "Je vraagt Coutinho toch ook niet om als Casemiro te spelen"

Mike Trésor Ndayishimiye is stevig aan het seizoen begonnen. De topaankoop kwam vorig seizoen slechts sporadisch aan de bak, maar is onder Wouter Vrancken uitgegroeid tot een sensatie tijdens het seizoensbegin.

Vorig seizoen lukte het niet voor Trésor. "Het begon onder John van den Brom", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Ik zag het wel zitten, een Nederlandse coach met een offensieve stijl, maar lang heeft dat niet geduurd. Van zodra de resultaten tegenvielen, viel ik naast de ploeg. Geen probleem, een coach mag keuzes maken. Maar als dan later blijkt dat het niet de juiste keuzes zijn, omdat de resultaten nog slechter zijn, moet je opnieuw durven switchen, en dat deed hij niet."

"Toen Storck kwam, kreeg ik weer even kansen, maar stond ik veel te laag. Op de acht of soms zelfs op de zes. Dat past niet bij mij, want ik leg graag risico in mijn spel. Weet je dat ik vorig seizoen geen enkele goal maakte? Omdat ik amper nog in de positie kwam om te schieten. Naar het einde toe kreeg ik amper nog minuten, volgens Storck omdat ik niet het juiste profiel had. Ja, logisch. Je vraagt Coutinho toch ook niet om als Casemiro te spelen?”

Wouter Vrancken zette hem wel op de juiste plaats: op de tien. “In het systeem van de coach kom ik daar misschien wel het best tot mijn recht. En het is leuk voetballen momenteel, ja. Zeker naast Bilal, die ik nog van bij Anderlecht ken. Alles is ook zo veel duidelijker dan vorig seizoen."