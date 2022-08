Geen twijfel meer mogelijk: 'Duitser krijgt zijn zin bij STVV'

Het vertrek van Robert Bauer bij STVV lijkt ondertussen zo goed als zeker.

STVV kreeg een goede maand geleden een bod uit het Midden-Oosten op Robert Bauer. Om welke club het ging werd niet gecommuniceerd.

Wel was te horen dat het bod op dat moment veel te laag was. Dinsdag trainde Bauer al niet meer mee met STVV, waardoor een vertrek nakend is.

Volgens Het Belang van Limburg heeft de club uit Saoedi-Arabië het bod verhoogd en is STVV akkoord met een vertrek.

Vooraleer Bauer vertrekt willen de Kanaries wel nog een vervanger op de kop tikken. Er zou al een Portugese tester zijn, maar er zijn nog andere pistes.