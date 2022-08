🎥 Aston Villa is Luc Nilis nog niet vergeten

Exact 22 jaar geleden maakte Luc Nilis één van de mooiste doelpunten van Aston Villa. Dit op zijn debuut tegen Chelsea. Spijtig genoeg zou hij niet verder komen dan drie wedstrijden voor de ploeg uit Birmingham.

In zijn derde wedstrijd voor Aston Villa tegen Ipswich Town liep Nilis namelijk een open beenbreuk op. Hiermee zat de carrière van de Rode Duivel erop. Na jaren furore te hebben gemaakt bij Anderlecht en PSV liep de Premier League droom van Nilis af in mineur.

#OnThisDay in 2000, Luc Nilis marked his league debut with one of our finest @PremierLeague goals. 💥 pic.twitter.com/fWtUqHZXhg