Antwerp gaat concurrentie met PSV aan voor Nederlandse rechtsbuiten van Nice

Mark van Bommel had al aangegeven dat hij er nog een winger bij wou. En Marc Overmars heeft zijn netwerk weer aan het werk gezet. Volgens transferexpert Fabrizio Romano gaat The Great Old voor de Nederlandse rechtsbuiten Calvin Stengs.

De 23-jarige winger maakte vorige zomer de overstap van AZ Alkmaar naar OGC Nice. Daar is hij dit seizoen ook basisspeler, maar er is grote interesse in hem. Ook PSV duwt door voor hem, want ze geloven dat ze Gakpo nog gaan verliezen. Antwerp wil hem om de blessure van Balikwisha op te vangen. Een goedkope oplossing zal het in ieder geval niet worden. Stengs heeft nog een contract tot 2026 en zijn marktwaarde wordt beraamd op 13 miljoen euro.