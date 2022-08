Vincent Kompany plukt sterkhouder van Sporting Charleroi weg

Het Burnley van Vincent Kompany komt nogmaals shoppen in België. Nu bij Sporting Charleroi waar het één van de smaakmakers wegkaapt.

Sporting Charleroi maakte bekend dat Anass Zaroury de club verlaat. Hij gaat aan de slag bij het Burnley van Vincent Kompany dat uitkomt in de Engelse Championship.

In de winter van 2021 nam Sporting Charleroi de aanvaller/winger over van Lommel SK. Hij werd de rest van het seizoen nog uitgeleend aan de Limburgers. Bij Sporting Charleroi kwam hij in totaal tot 44 wedstrijden waarin hij 7 keer tot scoren kwam en 1 assist gaf.