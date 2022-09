CEO Eddy Cordier heeft vertrouwen dat het goedkomt met Zulte Waregem

Zulte Waregem staat momenteel allerlaatste in de rangschikking van de Jupiler Pro League.

Essevee weet heel goed waar het naartoe wil in de toekomst, maar voorlopig loopt het een stuk minder dan initieel verwacht werd. De rode lantaarn was helemaal niet de bedoeling, zelfs met de beperkingen van de gekozen weg.

“Er is bij de voorstelling van Mbaye Leye gezegd dat we op zoek zouden gaan naar kwalitatieve, jonge en betaalbare spelers die hongerig zijn om zich te bewijzen en zowel op korte als op lange termijn een meerwaarde kunnen betekenen. Ik durf te stellen dat we daar met het bestuur, de sportieve cel, de scouting en Michiel Beeuwsaert – zoon van sterke man Tony Beeuwsaert – in geslaagd zijn”, zegt CEO Eddy Cordier aan Het Nieuwsblad.

Cordier is er zeker van dat Zulte Waregem zich dit seizoen moet weten te redden in de Jupiler Pro League, zeker ook na de versterkingen die werden binnengehaald. “We hebben natuurlijk heel wat jonge jongens gehaald en het is een beetje koffiedik kijken hoe snel ze zich kunnen aanpassen, maar wat ik tot dusver gezien heb, stemt me wel positief. Het zijn stuk voor stuk jongens die gretig zijn om zich te bewijzen.”

Dat heeft Cordier al zelf gezien in de spelersgroep. “Zelfs toen we tegen Union bijvoorbeeld 0-3 achterstonden, bleven de spelers de ziel uit hun lijf lopen om toch maar een goal te maken. Dat is de gretigheid en de vechtlust die we als bestuur – en ook onze supporters – willen zien. En kwaliteit hebben ze ook. Dat toonden ze al vaak op training, het is nu zaak om dat ook over te brengen naar de wedstrijden.”

Alleen gaat dat niet van vandaag op morgen. “Maar daarvoor moeten we ze de nodige tijd geven. Ik ben ervan overtuigd dat dit team sterker is dan dat van vorig jaar, dat hebben ze met vlagen al getoond. Nu moeten alleen nog de punten volgen.”