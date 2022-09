Brys dist 'kabouterverhaal' uit periode bij Beerschot op: "Zo zie je maar hoever je daarmee kan raken"

Marc Brys zit in zijn derde contractjaar bij OH Leuven, maar trainde in het verleden al heel wat andere clubs. Zeker bij Beerschot beleefde hij interessante tijden.

"Iedereen dacht dat wij zouden degraderen. Uiteindelijk werden we zesde", aldus Brys over zijn periode bij Beerschot in Het Laatste Nieuws.

"Het jaar erna wonnen we de beker tegen een Club Brugge dat op dat moment alles aan het winnen was. 'The sky is the limit', dacht ik toen. We stonden mentaal en fysiek heel sterk, maar champagnevoetbal serveerden we niet. Zo zie je maar hoever je daarmee kan raken."

Kabouterverhaal

En dan is er nog het kabouterverhaal, voor de eerste derby op Antwerp: "Ik had de groep wijsgemaakt dat toenmalige Antwerp-trainer Desaeyere me had verteld 'dat wij wel een goed ploegske hebben, maar een kabouterploegske'. Dat lokte reactie uit, want we hadden redelijk wat kleinere jongens."

"De teammanager had vooraf een kaboutertje in de kleedkamer gezet voor de match. Plots werd het stil. Ik maakte er een hele scène van. Ik trapte het weg, begon te roepen... We wonnen met 0-4, en de spelers vierden met de kabouterdans. Ik denk trouwens dat Carl Hoefkens die kabouter heeft gestolen, want ik heb 'm nooit meer teruggezien."