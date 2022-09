Eindelijk: Charly Musonda is opnieuw écht voetballer

Het heeft lang geduurd en sommigen hadden het misschien niet eens meer verwacht, maar het is dan toch nog gebeurd.

Afgelopen zomer was hij nog even op proef bij Zulte Waregem om er mee te trainen en de conditie te onderhouden, maar daar liep alles met een sisser af.

10 minuten

En daarna was er even enkele weken geen spoor van Charly Musonda Jr, tot de 25-jarige creatieveling opdook in Spanje.

Daar tekende hij bij Levante in de Spaanse tweede klasse. Een maand geleden tekende hij er, nu heeft hij zijn eerste speelminuten beet. De ex-speler van Chelsea speelde tien minuten mee tegen Cartagena.