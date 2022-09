Van Wijk kritisch voor Cercle Brugge en technisch directeur: "Achter zijn rug zijn ze met andere coaches aan het praten"

Cercle Brugge zette gisteren Dominik Thalhammer op straat en gaf de touwtjes in handen van Miron Muslic. Bij Extra Time kwam daar toch kritiek op van ex-coach Dennis van Wijk.

Van Wijk vindt dat de grote baas zelf ook in eigen boezem mag kijken. "Wij mij irriteert: ze doen met Matondo hun beste speler weg en dan halen ze in de plaats een speler waarvan ze zeggen dat hij een scoremachine is, maar hij scoorde nog maar zijn eerste doelpunt", aldus Van Wijk. "Ze hebben een Mexicaanse technisch directeur en die man zal ongetwijfeld kwaliteiten hebben, maar hij zou ook eens mogen oordelen over zijn eigen transferbeleid. Ik vind dat Cercle geen goeie spelers haalde."

Als opvolger werd assistent Miron Muslic aangesteld als hoofdcoach, maar ook daar zet Van Wijk een kanttekening bij. "Ze zijn ook met andere coaches aan het spreken. Dat is ook zo dubbel: ze geven het vertrouwen aan de assistent, maar achter zijn rug zijn ze ook met andere coaches aan het spreken."