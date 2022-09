Noa Lang probeerde Joshua Zirkzee te overtuigen om naar Club Brugge te komen: "Kom naar Club!"

Dat Noa Lang en Joshua Zirkzee elkaar goed kennen is geen geheim. Noa Lang probeerde hem zelfs te verleiden tot een avontuur bij Club Brugge afgelopen zomer.

“Er was een beetje interesse, zonder dat er echt onder­handelingen bij kwamen kijken", vertelt Zirkzee tegenover Het Laatste Nieuws over Club Brugge. "Noa ( Lang, red.) heeft me er wel over aangesproken: 'Kom naar Club!' Je kent Noa, hé… Ik heb hem toen gezegd dat Anderlecht mijn voorkeur genoot in België.”

De appreciatie bij de fans van Anderlecht is nog steeds enorm. "Ik heb ook veel ­berichtjes van supporters ­gekregen. Maar weet je wat ik zo mooi vond? Iedereen wenste me het allerbeste. Dat toont aan dat ik er geliefd was.”