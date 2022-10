Antwerpfans duidelijk over hoe ze met Didier Lamkel Zé zullen omgaan

Didier Lamkel Zé speelt zondag met KV Kortrijk voor het eerst tegen zijn ex-ploeg Royal Antwerp FC.

Het enfant terrible van The Great Old geeft met zijn nieuwe ploeg KV Kortrijk ex-team Royal Antwerp FC partij. Voor de Kameroener wordt het alvast geen blij weerzien, hij wil niet echt nog met Antwerp omgaan.

De Antwerpfans zijn er ook vrij gerust in dat het vlot zal verlopen. “Voor zover ik kan horen, zijn de meeste supporters van plan om Didier te negeren”, zegt Eric Pillin, ondervoorzitter van de supportersfederatie, aan Het Laatste Nieuws.

“Zé is niet naar Brugge of Beerschot gegaan, van Kortrijk liggen we niet wakker. Dus tenzij hij komt uitpakken voor het bezoekersvak zie ik het wel rustig blijven.”