Hjulsager over de competitiestart van AA Gent: "Dat is frustrerend"

AA Gent droomt van een nieuwe landstitel. De laatste dateert ondertussen al van 2015. Al was de competitiestart niet goed.

Dertien punten is de achterstand van de Buffalo’s op leider Royal Antwerp FC. Een slechte start kan het seizoen al helemaal beïnvloeden. En dat niet voor de eerste keer.

“Het was beter dan vorig seizoen, maar niet goed genoeg. En, toegegeven: dat is frustrerend”, zegt middenvelder Andrew Hjulsager aan De Zondag.

“De eerste vier matchen moeten we twaalf punten pakken, maar we pakken er maar acht. In Standard, op de eerste speeldag, slikken we in de laatste minuut nog een doelpunt op een stilstaande fase en in Genk gebeurt hetzelfde. Het is vervelend, maar wat kun je meer doen dan het te analyseren om die foutjes uit ons spel te halen en de volgende wedstrijd zo gefocust mogelijk zijn?”

Want het potentieel om de titel te pakken is wel degelijk aanwezig. “Intrinsiek zijn we zeker top vier waard, lieten we bij momenten al zien. Mìnstens! Aan ons om het waar te maken op het veld. Om nog kampioen te worden, liggen we natuurlijk al veel punten achter op Antwerp. Toen we tegen hen speelden, vond ik niet dat ze veel sterker waren dan wij, maar ze waren wel klinisch: ze kregen twee kansen, maakten twee doelpunten en deden daarna alles dicht.”