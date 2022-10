Een unicum: Christopher Scott scoort in hetzelfde weekend zowel in de Jupiler Pro League als in 1ste nationale

Je eerste goal maken voor je nieuwe club is een mooi moment. Sommige spelers doen dit gewoon tweemaal in een weekend.

Christopher Scott scoorde vrijdagavond het tweede doelpunt voor Antwerp in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen STVV. Zijn eerste doelpunt voor Antwerp.

Zaterdagavond moest hij aantreden bij de beloften van Antwerp, de Young Reds. Zij namen het in 1ste nationale op tegen Hoogstraten. De Young Reds wonnen met 0-2 en wederom scoorde Scott het tweede doelpunt. Hij is zo de eerste speler die zowel in de Jupiler Pro League als in 1ste nationale scoort in hetzelfde weekend.

⚽️ | 90+4' Daar is Frey meteen met de aanvallende actie, na lang beraad kent de VAR toch het doelpunt toe aan C. Scott!



🔴 1️⃣ - 0️⃣ ⚫️#RAFC #ANTSTV #COYR pic.twitter.com/njJVxm5AWh — Royal Antwerp FC (@official_rafc) October 7, 2022