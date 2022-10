Topscorer Janssen of Frey, wat doet Van Bommel?

Topscorer Vincent Janssen werd gisteren gewisseld door de Antwerpse topschutter van vorig seizoen Michael Frey.

Gisteren in de wedstrijd tegen STVV mocht de topschutter van vorig seizoen Michael Frey zijn comeback maken. De spits viel begin dit seizoen uit en moest enkele weken revalideren. Zijn vervanger Janssen deed het niet al te slecht, integendeel zelf want de Nederlandse international is de huidige topschutter van de competitie met zeven doelpunten.

Van Bommel staat nu dus voor een moeilijke keuze. Behoud hij zijn huidige opstelling mét Janssen of speelt hij met een twee spitsen systeem waarin ook Frey betrokken wordt.