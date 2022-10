Xavi spreekt zich uit over Ferran Jutgla bij FC Barcelona

De Spaanse pers kwam afgelopen dinsdag ogen te kort toen het hun landgenoot Ferran Jutgla bezig zag tegen Atletico Madrid.

Met een assist en een doelpunt kroonde Ferran Jutgla zich in de Champions League tot absolute matchwinnaar voor Club Brugge tegen Atletico Madrid.

In Spanje was de kritiek snoeihard waarom FC Barcelona hun landgenoot voor amper vijf miljoen euro liet vertrekken. Xavi reageerde nu op het vertrek, via Fabrizio Romano.

“Ik ben erg blij voor Ferran... en we sluiten niet uit dat er in de toekomst iets met Jutglà gebeurt. Hier zou het moeilijk voor hem zijn geweest met Lewandowski.”