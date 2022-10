Lesje statistiek: Maar twee ploegen kunnen nog kampioen spelen in 1A

Met cijfers kun je alles bewijzen en dat geldt ook voor de Jupiler Pro League. Even kijken of het dit jaar ook zo ver komt...

Royal Antwerp FC heeft op dit moment 30 op 33. Racing Genk moet daarvoor bijna niet onder doen met 28 punten achter hun naam.

Sinds de invoering van de play-offs, zo becijferde Het Nieuwsblad, pak je altijd de titel als je 28 punten achter je naam hebt na 11 speeldagen.

Drie keer had een ploeg na elf speeldagen meer dan 28 punten. Club Brugge in 2017-2018 met 30 op 33. En Racing Genk in 2010-2011 en 2018-2019 met 29 punten.

Club Brugge werd dat jaar kampioen, Racing Genk werd die twee seizoenen kampioen. Blauwzwart heeft de statistieken dit seizoen dus alvast tegen zich, al zijn ze nu wel met twee die zoveel punten hebben...