Carl Hoefkens voor het eerst als T1 tegen Anderlecht: "Wie waar staat in klassement is dan niet belangrijk"

Club Brugge komt uit de roes van de kwalificatie voor de Champions League, maar moet zondag wel aan de slag op Anderlecht. En dat is uiteraard ook een belangrijke wedstrijd.

Tegen Anderlecht punten verliezen zoals de vorige wedstrijden na een Europese wedstrijd zou pijnlijk zijn. En Hoefkens zelf kijkt er naar uit: "Absoluut, het is mijn eerste keer tegen Anderlecht", klinkt het op de persconferentie.

Speciale wedstrijd

"Anderlecht is altijd een speciale wedstrijd, een klassieker in België. Het gaat niet over wie waar staat in het klassement, ik kijk er ongelooflijk naar uit."

"Minder wisselen? Ik ga de ploeg kiezen waarvan ik denk dat ze kunnen winnen. Tegen Standard was het niet goed na een Europese wedstrijd, over Westerlo was ik in grote lijnen wel tevreden. Anderlecht is nu opnieuw een uitdaging."