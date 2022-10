CIJFER VAN DE WEEK: 35.400 - rechtstreeks CL-ticket komt dichterbij dankzij Club Brugge en Union

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we nog eens even naar de coëfficiënt van de Belgische teams in Europa. Vorig seizoen kreeg het Belgische coëfficiënt in Europa harde klappen.

Het nieuwe seizoen is echter heel goed begonnen en ook op speeldag 4 van de groepsfase pakten de Belgen opnieuw 2 op 12. Belangrijker was dat Club Brugge Europees weet te overwinteren en zo bonuspunten verzamelde.

Coëfficiënt

Dat is meteen goed voor liefst 1.200 punten extra, waardoor we ondertussen de achtervolging op Schotland helemaal zijn aan het inzetten.

Met oog op de volgende jaren, een rechtstreekse vertegenwoordiger in de Champions League en dergelijke meer is dat een prima zaak.

Stand op dit moment:

8. Schotland 35.800 (3/5 actieve teams, +0.000 deze week)

9. België 35.400 (4/5 actieve teams, +1.400 deze week)

10. Oostenrijk 33.000 (3/5 actieve teams, +0.400 deze week)

11. Servië 30.875 (2/4 actieve teams, +0.500 deze week)