Straks volgt er een Vlasico op leven en dood! "Moeilijkste seizoen uit mijn 17-jarige loopbaan"

Om 16u deze namiddag staat er reeds KV Kortrijk-Zulte Waregem op het programma. Een regelrechte burenstrijd die normaal gezien al heel hard beleefd wordt. Maar door de malaise bij Essevee is het nu helemaal op het scherpst van de snee.

Doelman Sammy Bossut beseft dat maar al te goed na de recente 0 op 15. “Met onze rangschikking is deze derby als een partij op leven en dood. Het is eigenlijk een grote kans om opnieuw aansluiting te vinden met de concurrentie, want vergeet niet dat er drie ploegen zakken. Winst in de derby – toch een key game – kan de sfeer in en rond de club weer opkrikken", klinkt het in Het Nieuwsblad.

“We staan nu laatste en hebben echt een reeks nodig. Als we winnen in Kortrijk, kunnen we vertrokken zijn. De drie punten als mentale doping zeg maar. Dit is het moeilijkste seizoen van mijn 17-jarige loopbaan. De club haalde veel nieuwe jongens die tijd nodig hebben om zich aan te passen. Hopelijk is zaterdag iedereen op de afspraak om punten te pakken."