Kop is eraf voor Lazare bij Union: "Geef liever assists dan dat ik zelf scoor"

De kop is er dan toch eindelijk af voor Amani Lazare. En hoe: met een prachtige pegel in de bovenhoek zette hij zijn team op voorsprong tegen AA Gent.

Lazare Amani pakte uit met een heerlijk doelpunt en deed er daarna ook nog een heel mooie turnroutine bij. Met enkele flikflaks vierde hij zijn eerste goal van het seizoen.

"Ik heb er lang op moeten wachten, maar ik ben een teamspeler. Zolang we wonnen maakte het me allemaal niet uit, maar ik ben wel heel blij want er werd al met me gelachen in de kleedkamers."

Stap vooruit

"Het was misschien wel een van mijn beste wedstrijden van het seizoen, want goals maken en assists geven is natuurlijk belangrijk om het team te helpen."

"Ik geef zelfs liever assists dan dat ik zelf scoor", kwam hij ook nog even terug op de 2-0. Dante Vanzeir maakte het af en kwam de schoenen van Lazare poetsen. "We blijven het goed doen. We hebben opnieuw een stap vooruit gezet."