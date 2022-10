Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 14

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we ook deze week Sinan Bolat. Met een aantal knappe reddingen zorgde hij mee voor een knappe clean sheet en drie punten op bezoek bij Kortrijk.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vijf man. Vanlerberghe presteerde niet voor het eerst dit seizoen prima bij KV Mechelen achterin, terwijl Burgess andermaal Union op sleeptouw nam - nu ook tegen Club Brugge. Ook Kandouss was beestachtig goed. Aan de overkant was Bjorn Meijer misschien wel de beste Bruggeling, terwijl Fossey scoorde voor Standard.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Raskin van Standard, die de baas was over heel Anderlecht zowat. Ook Heynen was opnieuw waanzinnig sterk voor Genk, terwijl de bij rust ingevallen Salah met onder meer een assist ook wel zijn waarde toonde voor Gent.

Aanval

In de aanval kiezen we voor Ueda (2 goals) en een alweer prima acterende Trésor in de topper op bezoek bij Antwerp.

Dat levert dan onderstaand elftal op: